Michael Caine zieht sich offiziell von der Schauspielerei zurück

Nach der kürzlichen Veröffentlichung seines neuesten Films The Great Escaper hat Michael Caine angekündigt, dass er sich offiziell von der Schauspielerei zurückziehen wird.

Der 90-jährige Schauspieler bestätigte die Neuigkeiten , als er in der Talkshow Today von BBC Radio 4 auftrat, um für seine Rolle in dem oben genannten Film zu werben. Als er über seine Rolle in dem Film sprach, sagte er der BBC: "Lustigerweise war ich in Rente gegangen, als mir das Drehbuch geschickt wurde, und ich lehnte es dreimal ab, aber ich verliebte mich jedes Mal in ihn, wenn ich es las, und so tat ich es."

Er fuhr fort: "Ich habe immer wieder gesagt, dass ich in Rente gehen werde. Nun, ich bin es jetzt, weil ich dachte, ich hatte einen Film, auf dem ich die Hauptrolle gespielt habe, und er hat unglaubliche Kritiken bekommen."

Es ist zwar traurig, dass Caines Karriere nun zu Ende ist, aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass er eine beeindruckende Fahrt hinter sich hat. Der in London geborene Schauspieler hat in seiner acht Jahrzehnte währenden Karriere in mehr als 160 Filmen mitgewirkt. Im Laufe der Jahre gewann er außerdem zwei Academy Awards, einen BAFTA Award und drei Golden Globe Awards für seine Leistungen.