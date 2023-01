Michael Bay wegen Tötung einer Taube in Italien angeklagt

HQ

Die italienischen Behörden glauben, dass Michael Bay für den Tod von... eine Taube... während der Dreharbeiten zum Netflix-Film 6 Underground in Rom im Jahr 2018. Bay hat versucht, den Fall mit den italienischen Behörden zu klären, ist aber noch nicht erfolgreich.

Er bestritt die Behauptungen öffentlich in einer Erklärung gegenüber TheWrap und sagte, er sei ein "bekannter Tierliebhaber und bedeutender Tieraktivist". Es scheint jedoch nicht, dass die italienischen Behörden davon überzeugt sein werden.

Während viele das Leben von Tauben nicht schätzen, sind sie in Italien und der EU eine geschützte Art, was bedeutet, dass es illegal ist, die Vögel in irgendeiner Weise zu töten oder zu schädigen. Bay behauptet auch, dass er "klare Videobeweise" hat, die ihn von diesen Anklagen entlasten würden, aber wir müssen noch sehen, wie weit die italienischen Behörden bereit sind, dies zu tun.

In einer der seltsamsten Geschichten des Jahres 2023 wissen wir überraschend wenig und es scheint, dass Bay nur eine Sache behauptet, während die italienischen Behörden eine andere behaupten. Bleiben Sie dran für weitere Entwicklungen.