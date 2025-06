Michael Bay vor Transformers-Comeback

HQ

Es sieht so aus, als ob Michael Bay bereit ist, wieder in seinen alten Spielzeug-Blockbuster-Spielplatz einzutauchen - Transformers. Laut Hollywood-Insider Matthew Belloni über Puck News arbeitet Bay derzeit an einem brandneuen Transformers-Film mit Paramount, und es ist geplant, dass er sowohl produziert als auch Regie führt.

Das ist eine ziemlich überraschende Wendung der Ereignisse, wenn man bedenkt, dass er erst vor ein paar Jahren erklärte, dass er nach dem Desaster von Transformers: The Last Knight - einem Film, den die meisten Leute lieber vergessen würden - komplett mit dem Franchise fertig sei. Der Film floppte hart, verlor Paramount über 100 Millionen Dollar und markierte die schwächsten Kinokassen in der Geschichte der Serie.

Seitdem hat sich Bay in verschiedene andere Projekte gestürzt – von lauwarmen Netflix-Projekten bis hin zu Dokumentationen – aber nichts hat sich wirklich durchgesetzt. In der Zwischenzeit haben die folgenden Transformers-Filme wie Rise of the Beasts (2023) und der animierte Transformers One ordentliche Kritiken erhalten, aber weniger Geld eingespielt als Bays Beiträge.

Die Antwort von Paramount? Bring Bay zurück. Und der explosionsfreudige Regisseur scheint mehr als willig zu sein. Transformers muss wieder ein Kassenschlager werden, und Bay selbst hat in letzter Zeit nicht gerade herausragende Projekte an Land gezogen. Es ist also ein ziemlich pragmatisches Wiedersehen: Bay + Paramount = eine Chance, das schwindende Glück des jeweils anderen wiederzubeleben.

Jetzt gibt es Gerüchte über ein Crossover zwischen G.I. Joe und Transformers, eine Live-Action-Fortsetzung von Transformers One mit Josh Cooley und ein paar andere Kleinigkeiten in der Entwicklung. Aber es herrscht Funkstille, wenn es um ein Veröffentlichungsdatum geht – Paramount hat bis 2029 Zeit, bevor ihnen die Rechte durch die Finger gleiten.

Es bleibt also die Frage: Ist der lauteste Papa der Franchise dabei, die Marke zu retten – oder zumindest wieder auf die Beine zu bringen?

Was denkst du? Ist Bay der Schlüssel, um die Transformers wieder zu Ruhm und Ehre zu führen?