Michael Bay und Will Smith wollen sich für neuen Netflix-Film wiedersehen

Will Smith und Michael Bay wollen sich Berichten zufolge wieder zusammentun. Die beiden haben seit Bad Boys II, der vor mehr als 20 Jahren in die Kinos kam, nicht mehr an einem Film zusammengearbeitet. Jetzt kehren sie für den neuen Actionfilm von Netflix, Fast and Loose, zurück.

Laut Deadline ist Fast and Loose noch nicht vollständig fertiggestellt, aber es gibt große Hoffnungen, dass Smith und Bay in diesem Fall zusammenkommen. In dem Film wacht ein Mann in Tijuana mit Gedächtnisverlust auf, nur um festzustellen, dass er ein Doppelleben geführt hat. Auf der einen Seite ist er ein Gangsterboss, auf der anderen Seite ist er ein verdeckter CIA-Agent.

Es klingt ungefähr so verrückt, wie man es von Bay erwarten würde, und wir sind sicher, dass es jede Menge Zeitlupe und Explosionen geben wird, um unsere Sinne zu beschäftigen, während wir den Film sehen. Wie bereits erwähnt, steht der Film noch nicht vollständig fest, so dass zum Zeitpunkt des Schreibens noch kein Veröffentlichungsdatum verfügbar ist.