Michael Bay soll zurückkehren, um bei einem weiteren Transformers-Film Regie zu führen

HQ

Man kann über Michael Bay als Filmemacher sagen, was man will, aber er hat mit seinen fünf Transformers Filmen viel Geld für Paramount verdient. Während viele zustimmen würden, dass sie weit davon entfernt sind, kritische Erfolge zu erzielen, scheinen sie bei den Fans gut anzukommen, etwas, das Transformers eindeutig Schwierigkeiten hat, auf der großen Leinwand wieder einzufangen, seit er Bays Führung verlassen hat. Die animierte Transformers One-Serie wird nicht weitergeführt und es ist unklar, was die Zukunft für die neu gestartete Live-Action-Serie bereithält, die ein Crossover mit G.I. Joe angeteasert hat, und aus diesem Grund macht Bays Rückkehr die Dinge nur noch verwirrender.

Es ist Puck News, der anmerkt, dass Bay für Transformers wieder auf dem Regiestuhl sitzen wird, mit einer ausdrücklichen Erwähnung, dass "Bay letztes Jahr an das Studio herangetreten ist, um als praktischer Produzent und möglicherweise Regisseur zurückzukehren, und er hat Autor Jordan VanDina an einem Drehbuch arbeiten lassen. Es ist eines von etwa fünf Transformers-Projekten in der Entwicklung, die David Ellison und Skydance erben werden, wenn der Paramount-Verkauf abgeschlossen wird."

Das Interessante ist, dass Puck auch darauf hinweist, dass Josh Cooley von Transformers One die Animation für seinen eigenen Live-Action-Film Transformers hinterlassen wird, während noch Ideen für das Crossover G.I. Joe/Transformers untersucht werden, was bedeutet, dass es in Zukunft drei verschiedene Transformers Projekte in Produktion geben könnte.

Was scheinbar sicher ist, ist, dass Paramount vor 2029 mit der Produktion dieser Filme beginnen muss, sonst verliert es die Rechte an der Transformers IP.

Würdest du Bay gerne wieder als Regisseur von Transformers sehen?