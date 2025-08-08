Michael Bay in Gesprächen über Rückkehr zum Transformers Franchise

Bei Paramount ist noch mehr roboterreißende, explosive Action geplant, da das Studio derzeit Gespräche führt, um Michael Bay für eine weitere Version der Transformers -Filme zu gewinnen, die er seit 2007 so beliebt gemacht hat.

Laut Deadline befindet sich Bay derzeit in Gesprächen über eine Rückkehr zu Paramount und dem Franchise. Es ist derzeit nicht bekannt, ob er die gleiche Handlung und die gleichen Charaktere, mit denen er seit über einem Jahrzehnt arbeitet, fortsetzen wird.

Bay war nach The Last Knight nicht mehr da, um bei den Franchise-Filmen Regie zu führen, aber er blieb als Produzent für Bumblebee und Rise of the Beasts dabei. Bay war auch Produzent des Animationsfilms Transformers One aus dem Jahr 2024.

Bay war mitten in der Arbeit mit Netflix und Will Smith an einem neuen Actionfilm namens Fast and Loose, musste aber aufgrund kreativer Differenzen mit Smith aussteigen. Netflix ist auf der Suche nach einem neuen Regisseur, aber Bay wird sich wahrscheinlich selbst beschäftigen.