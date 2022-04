Michael Bay: Ich hätte nach Teil 3 aufhören sollen, Transformers-Filme zu produzieren

HQ

Als Michael Bay vor 15 Jahren seinen ersten Transformers-Film herausbrachte, wurde der explosive Blockbuster gut aufgenommen. Aus Shia LaBeouf und Megan Fox wurden damals Hollywood-Stars, doch danach ging die Qualität der Reihe mit jeder neuen Installation weiter zurück. In einem Interview mit Unilad verrät der Regisseur, dass Steven Spielberg ihm einmal den Rat gegeben habe, nur drei Transformers-Filme anzufertigen. Im Nachhinein glaubt Bay, dass das die richtige Herangehensweise gewesen wäre:

„Ich habe zu viele [Transformers-Filme] gemacht. Steven Spielberg sagte mir einmal: 'Hör einfach bei drei auf' und ich sagte ihm, dass ich aufhören würde. Doch das Studio bat mich darum, einen vierten Teil zu produzieren und der hat ebenfalls eine Milliarde [US-Dollar] eingespielt. Ich hätte [trotzdem] aufhören sollen, aber es hat [auch] Spaß gemacht."

Michael Bay verließ die Serie 2017 als Regisseur, nachdem "Transformers: The Last Knight" gedreht wurde. Travis Knight übernahm anschließend die Regie und veröffentlichte 2018 "Bumblebee", den Bay als Produzent begleitete. Dieser Film wurde weithin als der beste Transformers-Film seit Bays frühen Installationen angesehen. Der nächste Transformers-Kapitel soll 2023 erscheinen und es heißt "Transformers: Rise of the Beasts". Regie führt Steven Caple Jr., der von Bay als Produzent begleitet wird.