Michael B. Jordan wird bei Creed 4 Regie führen

Bei Deadline Contenders verriet Produzent Irwin Winkler, dass Michael B. Jordan für das kommende Creed 4 auf dem Regiestuhl sitzen wird.

Auf die Frage, ob Jordan bei einem zweiten Film der Reihe Regie führen wird, sagte Winkler dem Publikum: "Ich soll nicht sagen... aber er wird es sein."

Winkler verriet später auch, dass Creed 4 in etwa einem Jahr in die Vorproduktion gehen wird. Er sagte: "Wir planen, Creed 4 zu machen, es ist in Arbeit. Wir finden, wir haben eine wirklich gute Geschichte. Ein wirklich guter Plot. Und wir hoffen, dass... Nun, wir haben eine kleine Verzögerung wegen des Streiks bekommen, wie alle anderen auch... Aber wahrscheinlich werden wir in einem Jahr in die Vorproduktion gehen."

Jordan gab sein Regiedebüt mit Creed 3, der Anfang des Jahres in die Kinos kam. Der Film markierte einen großen Aufbruch für die Serie, da er der erste Eintrag war, der nicht Sylvester Stallones Rocky Balboa enthielt. Unseren Testbericht können Sie hier lesen.