Michael B. Jordan will eine Live-Action-Anime-Adaption kreieren

Michael B. Jordan ist in gewisser Weise für Anime-Fans das, was Henry Cavill für Warhammer-Fans ist. Ein gutaussehender Kerl, auf den andere Fans eines nerdigen Hobbys zeigen und sagen können: "Hey, er steht darauf, also kann es nicht nur etwas für Verlierer sein, oder?"

Spaß beiseite, Jordan ist dafür bekannt, ein großer Fan von Anime und Animation zu sein. Er hat sich zum Beispiel viel von Anime-Kämpfen für Creed III inspirieren lassen und möchte eines Tages sogar einen erfolgreichen Anime in Live-Action umsetzen.

Als er von Vulture gefragt wurde, woran er als nächstes arbeitet, sagte Jordan zunächst, dass er bei "The Thomas Crown Affair" Regie führen wird, einem Film, an dem er nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet. Aber als "Palettenreiniger" würde er gerne eine Anime-Adaption machen.

Jordan sagte nicht, welche Art von Anime er nehmen und adaptieren würde, aber als er gefragt wurde, was er in letzter Zeit gesehen hat, sagte er, dass er sich in die neueste Staffel von Fire Force vertieft und Fate/Stay Night geschaut hat. Ein wahrer Ballkenner, wie es scheint.

