Michael B. Jordan spricht über Rockys Abwesenheit von Creed III

HQ

Michael B. Jordan, Regisseur von Creed III und Hauptdarsteller, hat in einem Interview mit HOT97 über die Entscheidung gesprochen, Sylvester Stallones Rocky Balboa aus dem Film auszuschließen.

Dies wird das erste Mal sein, dass der ikonische Charakter im Franchise abwesend ist, nachdem er seit 1976 in irgendeiner Funktion in jeder Folge erschienen ist.

Jordan sagte: "Die DNA von Sly und Rocky zieht sich durch das gesamte Franchise, ohne das kann man diese Filme nicht haben.

"Dieser Underdog-Geist, denke ich, verbindet den Underdog in uns allen.

"Ich denke, was wir an diesen Filmen so sehr lieben, ist, dass wir jemanden sehen, der durch Schwierigkeiten geht, der in der Lage ist, aus der Asche aufzusteigen und den Berggipfel zu erreichen, und wir verbinden uns damit."

Jordan fuhr fort, darüber zu sprechen, wie dies jetzt unabhängig als Adonis weiterleben muss und welche Richtung er einschlägt, um den Charakter eigenständig aufzubauen.

Creed 3 sieht Jordans Adonis Creed gegen Damian Anderson (Jonathan Majors), der ein Freund ist, der aus Adonis' unruhiger Vergangenheit zurückkehrt, um sich zu rächen.

Jordan erklärte: "Ich möchte, dass Adonis auf eigenen Beinen steht.

"Um das zu tun, mussten wir in die Vergangenheit gehen. Was waren diese transformativen Jahre, diese Kindheitstraumata, die Adonis heute geprägt haben?

"Ich denke, der Raum für diese Geschichte drehte sich wirklich darum, dass Adonis Creed mit seiner Familie vorankommt und ihn voranbringt."

Creed 3 Kinostarts heute, 3. März.