Michael B. Jordan ist mehr als glücklich, wieder Killmonger zu spielen

HQ

Einige Schauspieler haben gute Chancen, viel Geld zu verdienen, wenn sie bei den Marvel Studios unterschreiben. Andere haben eine geringere Chance, viel Geld zu verdienen, abhängig vom Schicksal ihres Charakters. Michael B. Jordan zum Beispiel spielte Killmonger in Black Panther, dessen Charakter am Ende des Films starb. Jordan selbst hatte die Chance, als Charakter zurückzukehren, nicht abgelehnt, sagte aber kürzlich in einem Interview mit CBR , dass er daran interessiert wäre, Killmonger wieder zu spielen.

"Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit ist. Ich meine, irgendwann war die Möglichkeit, im Marvel-Universum zu sein, wie ein Traum, der wahr wurde, und wenn es eine Gelegenheit für mich gäbe, zurückzukommen, würde ich es natürlich tun. Ich gehöre nicht zu diesen Typen nach dem Motto: 'Oh nein, das würde ich niemals.' Die Zusammenarbeit mit [Regisseur Ryan Coogler], was wir bei diesem ersten Projekt gemacht haben und was Marvel als Ganzes macht, ist etwas, das ich als Fan, als Nerd und Geek, der ich bin, einfach gerne sehe, wie diese Filme und diese Charaktere zum Leben erweckt werden."

Würdest du gerne ein Comeback von Killmonger sehen?