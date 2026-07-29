Michael B. Jordan führt Regie und spielt in dem stilvollen Heist-Thriller The Thomas Crown Affair

Vielleicht kennst du die Prämisse hinter The Thomas Crown Affair gut, da die Geschichte bereits zweimal im filmischen Format erzählt wurde, aber falls nicht, gibt es gute Nachrichten, denn ein dritter Versuch steht bevor.

Wieder einfach bekannt als The Thomas Crown Affair, wird diese Version der Geschichte von Michael B. Jordan inszeniert, produziert und in der Hauptrolle geführt, der hier als titelgebender Thomas Crown auftritt, ein Dieb, der wertvolle Gegenstände stiehlt und ein Leben voller purer Pracht und Stil führt.

Diese neueste Version der Formel basiert auf einem Originaldrehbuch von Alan R. Trustman, das wiederum auf einer Geschichte von Trustman und Drew Pearce basiert, aber dieses neueste Drehbuch wurde tatsächlich von Pearce und Jason Hall geschrieben. Ja, überhaupt nicht verwirrend... Was die Besetzung betrifft, so stoßen Adria Arjona, Kenneth Brannagh, Lily Gladstone, Danai Gurira und Pilou Asbaek zu Jordan.

Der Premierentermin von The Thomas Crown Affair ist auf den 5. März 2027 angesetzt, und unten sehen Sie den eleganten und charmanten Trailer.