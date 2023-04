Miasma Chronicles: Hands-on mit dem kommenden taktischen Rollenspiel von The Bearded Ladies

HQ

Kürzlich sind wir nach Malmö gereist, um den Indie-Entwickler The Bearded Ladies zu besuchen und ihr kommendes Projekt Miasma Chronicles zu spielen, das von 505 Games veröffentlicht wird. 505 hat ein Händchen für die Finanzierung großer Indie-Projekte, die in einem Mittelweg zwischen Indie und großem Budget liegen. Miasma Chronicles existiert in dieser Grauzone und ist ein großartiges taktisches Rollenspiel, das sich auf Genre-Klassiker wie Final Fantasy: Tactics, Ogre Battle und X-COM stützt.

Miasma Chronicles spielt in einem verwüsteten Amerika, in dem die Welt durch eine mysteriöse Energiequelle namens Miasma zerstört wurde. Das Land zeichnet sich durch eine gewalttätige Klassenspaltung aus, wobei die Oberschicht den Rest der Gesellschaft ausbeutet. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Elvis - einem Mechaniker, der auf der Suche nach seiner vermissten Mutter die Natur der Energiequelle, aber auch die totalitäre Struktur der Gesellschaft enträtselt. Auf seiner Reise trifft er auf eine bunte Besetzung von Charakteren, die ihm helfen, die Herausforderungen zu meistern. Die Umgebung des Spiels ist direkt aus Firefly und Cowboy Bebop, mit einer coolen Sci-Fi-Western-Ästhetik.

Miasma Chronicles befasst sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themen. Das Spiel dreht sich hauptsächlich um die Klimakrise, berührt aber auch die Folgen des ungebremsten Kapitalismus. Diese Themen werden nicht explizit artikuliert, sondern liegen zwischen den Linien der Umgebung und der Charaktere des Spiels. Game Director Lee Varley selbst beschreibt die Themen als "zügellosen Konsumismus" und einen naiven Glauben, sich bei der Lösung unserer Umwelt- und Klimakrise auf das Großkapital zu verlassen. Er glaubt, dass beide Themen Probleme in der heutigen Gesellschaft sind.



Varley führt weiter aus: "Eines der Themen, die sich durch das Spiel ziehen, ist: Wenn wir Mutter Natur bis zu dem Punkt missbrauchen, an dem es kein Zurück mehr gibt, was ersetzt sie dann? Was kommt danach?" - eine unbequeme Frage, die im Spiel interessant untersucht wird und Miasma Chronicles zu einem der interessanteren Spiele des Jahres 2023 macht.

Der Produzent des Spiels, Mark Parker, hebt auch den schwarzen Humor des Spiels hervor, einschließlich der Verwendung von Plastik als In-Game-Währung: "Es ist eine ironische Währung. Wir sprechen in der Überlieferung über Plastik. Sie können sehen, dass unbeschädigtes Plastik sehr wertvoll ist, weil es sehr selten ist und ein Hinweis darauf ist, was das Miasma sein könnte. Wir fanden es lustig, ein ironisches Element zu haben, aber auch ein wichtiges Thema zu berühren."

Das Spiel ist nicht nur auf thematischer Ebene vielversprechend, sondern auch das Gameplay, das den Spieler in das Universum zieht. Den Entwicklern ist es gelungen, eine minimalistische Benutzeroberfläche zu schaffen, die für die Spieler äußerst einladend wirkt. Das taktische RPG-Genre ist berüchtigt dafür, komplizierte Menüs zu haben, die den gesamten Platz auf dem Bildschirm einnehmen, was die Benutzeroberfläche in Miasma Chronicles sehr beeindruckend macht. Der ausgeklügelte und intuitive Ansatz spiegelt sich auch im Kampf-Gameplay des Spiels wider, bei dem Sie Ihre Spieler mühelos über das Spielfeld navigieren und den perfekten Angriff vorbereiten.



Genre-Blending hat auch eine Rolle in der Designphilosophie des Spiels gespielt, da Miasma Chronicles ziemlich beeindruckende Stealth-Mechanismen verwendet. Der Spieler kann daher seine eigene Herangehensweise an den Kampf wählen, indem er entweder einen Feind nach dem anderen mit einem schallgedämpften Gewehr tötet oder sie mit Raketenwerfern und Handgranaten angreift. Dies lädt den Spieler ein, kreative Ansätze für die Herausforderungen der Handlung zu finden.

Es gibt jedoch einige Probleme mit dem Spiel. Die Dialoge wirken steif und oberflächlich, aber das passt gut in die Genrefilmästhetik, an der sich das Spiel orientiert. Es ist ein dystopischer Science-Fiction-Western, der sich an die Größen des Genres anlehnt - und es ist eine Ästhetik, die wirklich funktioniert. Die Umgebung ist lebendig und voller Details, die der Welt Charakter verleihen. Auch wenn die Besetzung der Charaktere ein wenig klischeehaft ist, wird sie durch ein starkes World-Building ausgeglichen.

Miasma Chronicles scheint ein vielversprechendes RPG-Spiel zu sein, das den erfahrenen Spieler überraschen kann, aber auch Neulinge in diesem Genre fesseln kann.

Das Spiel erscheint am 23. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.