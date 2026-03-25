Miami Open Viertelfinals am Mittwoch und Donnerstag mit Sinner, Zverev, Tiafoe, Landaluce...

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Wir befinden uns in den letzten Phasen der Miami Open, wobei die Viertelfinals heute, Mittwoch, den 25. März, beginnen, nach einem weiteren rekordverlängernden, geraden Sieg von Jannik Sinner gegen Alex Michelsen am Dienstag mit 7:5, 7:6(4) und Landaluces bemerkenswertem Comeback gegen Sebastian Korda, der damit der am niedrigsten platzierte Spieler (Weltrangliste 150 vor dem Miami-Turnier) wurde, der seit 1994 das Viertelfinale von Miami erreichte. und der erste 2006 geborene Spieler, der bei einem Masters-1.000-Event so weit gekommen ist.

Heute Abend werden wir jetzt sehen, ob Landaluce gegen Lehecka, da es das erste Spiel des Tages ist, um 20:00 Uhr MET, 19:00 GMT, noch weiter kommt, gefolgt von Tommy Paul und Arthur Fils.

Morgen Donnerstag treffen die verbleibenden bestplatzierten Spieler, Sinner und Zverev, auf Tiafoe und Cerúndolo, bevor am Freitag das Halbfinale stattfindet.

Miami Open Viertelfinale (Herreneinzel):



Martín Landaluce gegen Jiri Lehecka: Mittwoch, 25. März, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr GMT



Tommy Paul gegen Arthur Fils: Donnerstag, 26. März, 01:30 MEZ, 00:30 GMT



Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev: Donnerstag, 26. März, noch bekannt



Frances Tiafoe vs. Jannik Sinner: Donnerstag, 26. März, wird noch bekannt gegeben



Der Sieger der Landaluce/Lehecka spielt im Halbfinale gegen Cerúndolo/Fils, sodass ein Halbfinale zwischen Sinner und Zverev möglich ist.