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Miami Open ist für Sonntag, den 22. März, mit Alcaraz und Jódar (Herreneinzel) angesetzt
Zeiten für die letzten 32 Spiele beim Miami Open heute (Herren-Einzel).
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Am Sonntag, den 22. März, beginnt die dritte Runde des Miami Open Herreneinzels um 11 Uhr Ortszeit, also um 16:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT. Nach den bemerkenswerten Niederlagen von Ben Shelton, Brandon Nakashima, Learner Tien, Alejandro Davidovich, Luciano Darderi, Joao Fonseca und, überraschenderweis, Alex de Miñaur beginnt heute die nächste Runde mit Spielern wie Carlos Alcaraz, Tommy Paul und Rafael Jódar.
Jannik Sinner, Alexander Zverev und Daniil Medvedev warten bis Montag. Dies sind die Tennisspiele, die Sie heute sehen können:
Miami Open Spiele am Sonntag, den 22. März (Runde der letzten 32):
- Quinn gegen Lehecka: 16:00 MEZ, 17:00 GMT
- Jódar gegen Etcheverry: 17:10 MEZ, 16:10 GMT
- Opelka gegen Fritz: 18:10 MEZ, 17:10 GMT
- Paul gegen Collignon: 18:20 MEZ, 17:20 GMT
- Alcaraz gegen Korda: 19:20 CET, 18:20 GMT
- Landaluce gegen Khachanov: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Berrettini gegen Vacherot: 00:00 MEZ, 23:00 GMT
- Fils gegen Tsitsipas: 01:30 MEZ, 00:30 GMT
Am Montag, den 23. März, zu noch zu entscheidenden Zeiten, wird es Zeit für:
- Auger-Aliassime vs. Atmane
- Cerúndolo gegen Medwedew
- Schewtschenko gegen Humbert
- Cilic vs. Zverev
- Tiafoe gegen Mensik
- Moutet vs. Sinner
- Tabilo gegen Michelsen
- Halys gegen Majchrzak