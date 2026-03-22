Miami Open ist für Sonntag, den 22. März, mit Alcaraz und Jódar (Herreneinzel) angesetzt

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Am Sonntag, den 22. März, beginnt die dritte Runde des Miami Open Herreneinzels um 11 Uhr Ortszeit, also um 16:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT. Nach den bemerkenswerten Niederlagen von Ben Shelton, Brandon Nakashima, Learner Tien, Alejandro Davidovich, Luciano Darderi, Joao Fonseca und, überraschenderweis, Alex de Miñaur beginnt heute die nächste Runde mit Spielern wie Carlos Alcaraz, Tommy Paul und Rafael Jódar.

Jannik Sinner, Alexander Zverev und Daniil Medvedev warten bis Montag. Dies sind die Tennisspiele, die Sie heute sehen können:

Miami Open Spiele am Sonntag, den 22. März (Runde der letzten 32):



Quinn gegen Lehecka: 16:00 MEZ, 17:00 GMT



Jódar gegen Etcheverry: 17:10 MEZ, 16:10 GMT



Opelka gegen Fritz: 18:10 MEZ, 17:10 GMT



Paul gegen Collignon: 18:20 MEZ, 17:20 GMT



Alcaraz gegen Korda: 19:20 CET, 18:20 GMT



Landaluce gegen Khachanov: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Berrettini gegen Vacherot: 00:00 MEZ, 23:00 GMT



Fils gegen Tsitsipas: 01:30 MEZ, 00:30 GMT



Am Montag, den 23. März, zu noch zu entscheidenden Zeiten, wird es Zeit für: