Miami Heat veröffentlichte einen Link für eine "LeBron James Introductory Press Conference" und behauptete, es sei ein Fehler gewesen

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Es sind drei Wochen vergangen, seit LeBron James angekündigt hat, nächste Saison die Los Angeles Lakers zu verlassen und für ein anderes Team in der NBA zu spielen, und die Welt wartet gespannt auf Neuigkeiten zu seiner Entscheidung.

Am Dienstagabend wurde es noch verrückter, als Fans bemerkten, dass der Miami Heat YouTube-Kanal versehentlich ein Video mit dem Titel "LeBron James Introductory Press Conference" veröffentlicht hatte, das für den 27. Juli geplant war. Das Video wurde schnell nicht mehr veröffentlicht, aber viele Nutzer sahen es, und die NBA-Franchise aus Florida erklärte, dass es ein Fehler war.

Ein Sprecher der Miami Heat erklärte ESPN-Reporter Shams Charania, dass die Social-Media-Abteilung des Clubs an der Möglichkeit einer Verpflichtung von James arbeite und versehentlich den Link zur YouTube-Seite des Teams veröffentlicht habe.

Es handelt sich also nicht um ein Leck über eine bevorstehende Verpflichtung, sondern um einige Arbeiten hinter den Kulissen, die vorbereitet sein sollten, falls LeBron James, inzwischen Free Agent, sich entscheidet, zu Miami Heat zurückzukehren, wo er zwischen 2010 und 2014 spielte und zwei seiner vier NBA-Meisterschaften gewann.

Es sei angemerkt, dass laut Gerüchten Miami Heat einer der Top-Teams war, die James in Betracht zog, neben den Cleveland Cavaliers und den Philadelphia 76ers, obwohl nichts ausgeschlossen ist, einschließlich der Golden State Warriors. James' Agent, Rich Paul, sagte am Dienstag früher, er wisse nicht, wann sein Mandant seine Entscheidung treffen wird und nun in seine rekordverlängernde 24. Saison geht.