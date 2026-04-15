Miami Heat umstritten aus den NBA-Play-ins eliminiert; Hornets und Suns bekommen eine weitere Chance

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Die Charlotte Hornets haben die Miami Heat mit nur einem Punkt Vorsprung aus dem NBA-Play-in-Turnier mit 127:126 ausgeschaltet und qualifizieren sich für das zweite Spiel des Play-in-Turniers, das am Freitag gegen den Verlierer des Spiels Philadelphia 76ers gegen Orlando Magic ausgetragen wird, das später heute (01:30 Uhr CEST am Donnerstag, 00:30 BST) stattfindet.

Das Spiel war umstritten, nachdem LaMelo Ball im zweiten Viertel Bam Adebayo, den Star der Heat, zu Fall brachte und ihm eine Rückenverletzung zuzog, sodass Heat über die Hälfte des Spiels ohne seinen Star spielte. LaMelo Ball wurde schließlich der Held der Hornets, doch Miami Heat-Trainer Erik Spoelstra beschwerte sich und behauptete, er hätte vom Platz verwiesen werden müssen.

Unterdessen besiegten die Portland Trail Blazers, siebter in der Western Conference, die Phoenix Suns und qualifizierten sich direkt für die Play-offs, während die Suns am Freitag eine weitere Chance gegen den Sieger des Duells zwischen Los Angeles Clippers und Golden State Warriors haben.

Denken Sie daran, dass Sie jedes Play-in-Spiel mit Ihrem Amazon-Prime-Video-Abonnement verfolgen können. Dies sind die vier verbleibenden Spiele der Play-ins:



Philadelphia 76ers (7) gegen Orlando Magic (8): 16. April, 1:30 CEST, 00:30 BST



Los Angeles Clippers (9) gegen Golden State Warriors (10): 16. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Letzte Western Conference (Suns gegen Clippers/Warriors): 18. April, 16:00 Uhr CEST, 15:00 Uhr BST



Letzte Eastern Conference (Hornets gegen 76ers/Magic): 18. April, 1:30 CEST, 00:30 BST

