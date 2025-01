Miami Heat-Star Jimmy Butler wegen "teamschädigenden Verhaltens" suspendiert

HQ

Jimmy Butler, Star und Anführer der Miami Heat seit fünf Jahren, erhielt letzte Woche eine Sperre von sieben Spielen, als er ankündigte, zu einem anderen Team wechseln zu wollen. Der Verein nahm dies zur Kenntnis und sagte, dass er "durch seine Handlungen und Äußerungen gezeigt hat, dass er nicht mehr Teil dieser Mannschaft sein will", als er eine Sperre von sieben Spielen "wegen mehrerer Fälle von Verhaltensweisen, die der Mannschaft im Laufe der Saison und insbesondere in den letzten Wochen nachteilig waren", ankündigte.

Butler erzielte zuletzt im Schnitt nur neun Punkte, und in der Pressekonferenz nach der 128:115-Niederlage gegen die Indiana Pacers am 3. Januar sagte er, dass er nicht glaube, dass er die "Freude am Spiel" in Miami zurückholen könne. In fünf Spielzeiten mit Miami Heat hat er zweimal die NBA-Finals erreicht, 2020 und 2023, und beide Mal verloren.

Nun wird Miami Heat versuchen, diese Sperrzeit zu nutzen, um zu entscheiden, was mit dem Spieler geschehen soll. Der Wintertransfermarkt ist bis zum 6. Februar geöffnet, und Butler würde sein nächstes Spiel für die Heat am 17. Januar bestreiten. Die Golden State Warriors und die Los Angeles Lakers haben offenbar Interesse an dem 35-jährigen Spieler gezeigt, aber bisher scheint nichts sicher zu sein.