Mia Goth über das MCU's Blade: "Es ist das Beste, dass es sich die Zeit genommen hat, die es hat"

Vor Jahren versprach Marvel Studios, dass Blade ins Rampenlicht zurückkehren würde und dass Mahershala Ali als ikonischer Vampir auftreten würde. Allerdings war das ganze Projekt bisher nichts weniger als ein Zugunglück, mit Regisseuren, die ausstiegen, und Plänen, die sich so häufig änderten, dass wir nicht mehr fragen, wann Blade eintreffen wird, sondern ob es passieren wird...

Ein Star, der an dem Projekt hängt, ist Mia Goth, der trotz der vielen Probleme der Entwicklung immer noch einigermaßen positiv und zuversichtlich ist, dass der Film gemacht wird. Im Gespräch mit dem Elle Magazine erklärte Goth Folgendes.

"Es ist das Beste, dass es sich die Zeit genommen hat, die es hat. Sie wollen es richtig machen."

Im Moment gibt es keine Veröffentlichungspläne, die an Blade angehängt sind, und obwohl es immer noch Stars gibt, die in dem Film auftreten sollen, gibt es immer noch keinen Regisseur, der mit dem Projekt verbunden ist. Eric Pearson (The Fantastic Four: First Steps und Thunderbolts* ) soll das Drehbuch schreiben, aber es wurden nur wenige Updates an dieser Front geteilt.

Glaubst du, dass Blade jemals gemacht wird?