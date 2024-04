Mia Goth kämpft im Hollywood der 1980er Jahre um ihr Leben in MaXXXine

HQ

Regisseur Ti West wird noch in diesem Jahr sein Debüt als Regisseur geben, wenn der Horrorfilm MaXXXine in die Kinos kommt. Mit Mia Goth in der Hauptrolle und der Titelrolle versucht ein junger Filmstar, in die Mainstream-Hollywood-Szene einzudringen, während er versucht, zu überleben und einem bösartigen Killer zu entkommen, der es im Hollywood der 1980er Jahre auf junge Schauspielerinnen abgesehen hat.

MaXXXine bietet eine hochkarätige Besetzung, darunter Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito und Kevin Bacon, und der Film soll am 16. September sein Debüt feiern.

Seht euch unten den ersten Trailer zu MaXXXine sowie die Inhaltsangabe an.

Inhalt: "Im Hollywood der 1980er Jahre hat der Pornostar und aufstrebende Schauspielerin Maxine Minx endlich ihren großen Durchbruch. Doch als ein mysteriöser Killer die Starlets Hollywoods verfolgt, droht eine Blutspur ihre finstere Vergangenheit zu enthüllen."