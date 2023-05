Ich habe es mir zur Tradition gemacht, mich auf den nächsten Wales Interactive-Titel zu freuen. Der Entwickler ist einer der wenigen, der immer noch den FMV-Bereich erforscht und daher Videospiele entwickelt, die im Vergleich zu anderen Projekten auf dem Markt deutlich einzigartig sind. Aber während ich in den letzten Titeln lustige Momente gefunden habe, nämlich Bloodshore und Ten Dates, liefert das neueste Projekt, Mia and the Dragon Princess, in mehrfacher Hinsicht nicht.

Die Geschichte hinter diesem Spiel dreht sich um eine Bardame namens Mia, die in ein Leben im Chaos geworfen wird, als sie eine fremde Frau auf der Flucht vor der Polizei trifft. Im Laufe der Erzählung erfährt man, dass es sich bei dieser Frau um eine Piratin aus Südostasien des 17. Jahrhunderts handelt, die nach dem Untergang ihres Schiffes in der Arktis buchstäblich in der Zeit eingefroren wurde, und dass sie direkt mit einem bizarren historischen Mysterium verbunden ist, an dem die Nachkommen eines legendären Piraten beteiligt sind, die jetzt eine schmuddelige Bar in London besitzen und betreiben.

Unnötig zu erwähnen, dass es hier viele bewegliche Teile gibt, und Mia and the Dragon Princess erklärt sie überhaupt nicht in der Tiefe. Man fühlt sich nicht wirklich interessiert oder verbunden mit der Geschichte und dem Mysterium, das sie zu weben versucht, weil es keine Zeit gibt, sie gut zu entwickeln. Sie werden einfach in die nächste Szene gestoßen, ohne die Möglichkeit zu haben, das Geschehene zu verdauen oder auszupacken, und genau das Gleiche gilt für die Charaktere und die Entwicklung, die sie erhalten. Niemand fühlt sich allzu spannend an, da es keine wirkliche Erklärung für seine Motive oder seinen Antrieb gibt. Und da der Pirat, der in der Zeit eingefroren wurde, kein Englisch sprechen kann, gibt es auch eine unangenehme Sprachbarriere, mit der das Spiel ineffektiv umgeht.

Aber das ist alles ein Scripting-Problem, denn während viele Wales Interactive's-Titel vom Konzept her recht klein sind, aber durch die verzweigten Erzähloptionen, die sie verwenden, erweitert werden, versucht Mia and the Dragon Princess, zu viele Dinge auf einmal zu tun, was einen Teil des Spiels davon abhält, sich zu übertreffen. Zu viele Charaktere und zu viele ineinander verwobene Handlungsstränge. Ja, das ist ein Grund, die anderen Story-Zweige zu erleben, indem man absichtlich eine andere Antwort wählt als zuvor, aber da die Geschichte von vornherein so ineffektiv erzählt wird, ist sie auch keine Lösung für die eklatanten Probleme, mit denen das Spiel konfrontiert ist.

Was die Erzählung betrifft, so wiederholen sich die Entscheidungen, die der Spieler im Laufe der Geschichte treffen kann, während des gesamten Spiels. Während die Protagonistin Mia Attribute hat, die die Art und Weise verfolgen, wie sie die Menschen behandelt, die sie im Spiel trifft, wenn mehrere Entscheidungen im Spiel Sie fragen, ob Mia "durchsetzungsfähig" oder "freundlich" sein soll, trägt dies nicht wirklich viel dazu bei, ein überzeugendes verzweigtes Dialogsystem zu schaffen. Anstatt mich zu fragen, ob ich eine Toilette verstopfen möchte oder nicht, wäre es spannender gewesen, mehr Optionen zu haben, wenn es darum ging, die alten und längst vergessenen Rätsel zu lösen, auf die die Darsteller im Laufe der Geschichte stoßen.

Die tatsächlichen Leistungen der Darsteller sind auch nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte. Sicher, Paul McGann versucht, seine Dialoge mit einer ziemlich beunruhigenden und apathischen Leistung als Hauptgegner des Spiels auf ein neues Niveau zu heben, aber der Rest der Besetzung hat Mühe, überhaupt viel aus den Charakteren herauszuholen. Davon abgesehen sind die Kampfszenen wirklich gut choreografiert und man merkt, dass viel Planung, Übung und Betonung in die Produktion geflossen ist.

Das Spiel hat auch sehr eigenartige Leistungsprobleme, bei denen der Ton ständig ausfällt, während das Spiel darauf wartet, dass Sie eine Entscheidung treffen. Auch die Übergänge zwischen den Szenen sind unglaublich jämmerlich und beeinträchtigen das Eintauchen in die Geschichte stark, da sie wie harte Schnitte auf schwarzen Bildschirmen wirken. Manchmal fühlt sich Mia and the Dragon Princess eher wie ein Studentenfilm an als wie ein Spiel von einem Entwickler, der bereits Tonnen ähnlicher FMV-Erfahrungen veröffentlicht hat.

Deshalb fällt es mir schwer, Mia and the Dragon Princess als eines der Wales Interactive's besten Werke zu sehen. Im Vergleich zum einfacheren und durchdachteren Ten Dates fühlt sich dieses Spiel in vielerlei Hinsicht wie ein Schritt in die falsche Richtung an. Mit weniger beweglichen Teilen und einer zusammenhängenderen Handlung hätte dies möglicherweise etwas Spannenderes sein können, aber so wie es jetzt aussieht, ist es schwer, viel an diesem Spiel zu schätzen.