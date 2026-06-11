Mexiko will den Fluch der Auftaktspiele der Weltmeisterschaft gegen Südafrika heute Abend beenden

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Mexiko, eines der drei Gastgeberländer der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, wird ebenfalls im Eröffnungsspiel und der Eröffnungszeremonie auftreten (naja, der ersten von drei verschiedenen Eröffnungszeremonien in drei Ländern). Donnerstag, den 11. Juni, beginnt die Weltmeisterschaft offiziell mit einem Spiel gegen Südafrika in Mexiko-Stadt.

Und die mexikanische Mannschaft hat nicht nur die Chance, die Welt in einer so besonderen Gelegenheit zu beeindrucken, sondern auch einen Fluch zu beenden: Mexiko hat seit 1930 siebenmal in den Eröffnungsspielen der Weltmeisterschaft gespielt... hat aber noch nie einen gewonnen.

Es begann bei der ersten Weltmeisterschaft, die von der FIFA als solche anerkannt wurde, der Ausgabe 1930 in Uruguay, als Mexiko im allerersten offiziellen WM-Spiel von Frankreich mit 4:1 deklassiert wurde, wie El País berichtete. Was folgte, war nicht viel besser:



Weltmeisterschaft 1950: Mexiko verlor im Eröffnungsspiel mit 0:4 gegen Brasilien



Weltmeisterschaft 1954: Mexiko verlor in einem der beiden Eröffnungsspiele mit 0:5 gegen Brasilien (zur gleichen Zeit wie Jugoslawien 1:0 gegen Frankreich)



Weltmeisterschaft 1958: Mexiko verlor 0:3 gegen Schweden (in einem von acht gleichzeitigen Eröffnungsspielen)



Weltmeisterschaft 1962: Mexiko verlor im Eröffnungsspiel mit 0:2 gegen Brasilien



Weltmeisterschaft 1970: Mexiko spielte im Eröffnungsspiel 0:0 gegen die Sowjetunion



Weltmeisterschaft 2010: Mexiko spielte im Eröffnungsspiel 1:1 gegen Südafrika



Insgesamt hat Mexiko bei der Weltmeisterschaft nicht besonders gut abgeschnitten, mit den Viertelfinals 1970 und 1970, die besten Ergebnisse aller Zeiten, und zuletzt in der Gruppenphase in Katar 2022.

Wird Mexiko Südafrika besiegen (ein Rematch aus dem Auftaktspiel vor 16 Jahren) und den Fluch des mexikanischen Eröffnungsspiels beenden? Der Anpfiff ist um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, gefolgt von der Eröffnungszeremonie mit Auftritten von Shakira, die um 19:30 Uhr MESZ beginnt.