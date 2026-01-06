Mexiko verurteilt Venezuelas Überfall und versucht, Trumps Fadenkreuz zu vermeiden

HQ

Mexiko hat die US-Militäroperation, bei der Venezuelas Präsident gefangen genommen wurde, scharf verurteilt und dabei stillschweigend versucht, sicherzustellen, dass sie nicht zum nächsten Ziel von Präsident Donald Trumps harter Agenda in Lateinamerika wird.

Präsidentin Claudia Sheinbaum sprach am Montag ihre bisher stärkste Rüge gegen Washington aus, lehnte jede Form von ausländischer Intervention ab und warnte, dass die Geschichte Lateinamerikas zeigt, dass militärische Maßnahmen weder Demokratie noch Stabilität bringen. Ihre Äußerungen kamen, nachdem Trump offen die Idee einer Aktion der Vereinigten Staaten in Mexiko ins Spiel gebracht hatte und Drogenkartelle beschuldigte, das Land zu "regieren".

Claudia Sheinbaum // Shutterstock

Hinter den Kulissen verschärfen mexikanische Beamte jedoch die Sicherheitszusammenarbeit mit Washington und hoffen, dass eine engere Zusammenarbeit (nicht Konfrontation) der beste Weg ist, um die nationale Souveränität zu schützen. Mexiko hofft, dass verstärkte Festnahmen, Auslieferungen und Kartelloperationen Trump davon abhalten werden, einseitig zu handeln.

Unterdessen sehen viele den Überfall auf Venezuela als regionalen Warnschuss. Nur wenige in Mexiko glauben, dass ein US-Streik unmittelbar bevorsteht, aber die Episode hat die Einsätze in der gesamten Region erhöht. Wie ein hochrangiger mexikanischer Beamter sagte: "Wenn es als nächstes in Kolumbien oder Kuba passiert, dann wissen wir, wer hinter dem her ist."