In einem fußballreichen Sommer in den Vereinigten Staaten mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft und dem CONCACAF Gold Cup verlor das Gastgeberland USA im Finale des wichtigsten internationalen Fussballwettbewerbs für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik gegen Mexiko.

Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und endet in der Regel entweder mit den Vereinigten Staaten (7 Mal) oder Mexiko (10 Mal) bei den Champions. Das einzige Land neben diesen beiden, das seit seiner Einführung im Jahr 1991 jemals einen Gold Cup gewonnen hat, ist Kanada im Jahr 2000. In diesem Jahr kam Mexiko nach einem frühen Kopfball von US-Spieler Chris Richards in der 4. Minute zurück, und Raúl Jiménez erzielte noch vor der Halbzeit das 1:1, der dem verstorbenen Diogo Jota, seinem ehemaligen Teamkollegen bei den Wolverhampton Wanderers, Tribut zollte.

Mexiko dominierte in der zweiten Halbzeit die meisten Chancen und den Ballbesitz, wobei Edson Álvarez das 2:1 zum 2:1-Sieg Mexikos im NRG-Stadion in Houston erzielte, das mehrheitlich von mexikanischen Fans besucht wurde.