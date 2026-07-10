Mexikanische Regierung wird in den USA Strafanzeigen wegen Todesfällen mexikanischer Staatsbürger erstatten

HQ

Mexiko ergreift rechtliche Schritte gegen die USA in Strafanzeigen, die von der ehemaligen Regierung eingereicht wurden, so die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Die Strafanzeigen in den USA werden Gerechtigkeit für mexikanische Staatsangehörige suchen, die entweder bei Festnahmen oder unter der Obhut der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) gestorben sind.

"Wir dürfen die gestorbenen Mexikaner nicht ignorieren", sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz (über Reuters). Der mexikanische Präsident sagte, die Beschwerden würden darauf abzielen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für Tötungsdelikte und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wurden, und sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Sheinbaums Regierung wird denjenigen Unterstützung leisten, die sie anfordern, erklärte jedoch, dass dies "besonders für Mexikaner sei, deren einziges Verbrechen es ist, ehrlich in den Vereinigten Staaten zu arbeiten." Als Reaktion darauf erklärte das US-Heimatschutzministerium, dass es unter Trump keinen Anstieg der Todesfälle unter Häftlingen gegeben habe, und fügte hinzu, dass "alle Häftlinge ein volles rechtsstaatliches Verfahren erhalten und angemessene Mahlzeiten erhalten, Wasser, medizinische Behandlung und die Möglichkeit, mit ihren Familienmitgliedern und Anwälten zu kommunizieren."