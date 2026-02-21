Mewgenics wird für Konsolen erscheinen, aber es gibt keinen Zeitrahmen, wann

HQ

Der Erfolg von Mewgenics war eine große Freude zu verfolgen, da das Indie-Projekt mit enormem Fanfare ankam, Unmengen von Exemplaren verschickte, sein Produktionsbudget schnell wieder aufholte und ein kritischer Erfolg wurde. Es erreichte über hunderttausend Spieler gleichzeitig auf Steam und erwies sich als größerer Erfolg als das ikonische The Binding of Isaac, ein weiteres Projekt des Co-Entwicklers Edmund McMillen. Und wie gesagt, es ist nur auf dem PC verfügbar, aber vielleicht wird das nicht dauerhaft der Fall sein.

Zu X bestätigte McMillen einige Details zur Zukunft von Mewgenics und wies darauf hin, dass das Spiel schließlich Konsolenversionen bekommen wird, wir diese aber nicht sofort erwarten sollten. Stattdessen verspricht er einfach: "Updates später".

Das kommt zusätzlich zur Bestätigung hinzu, dass "es DLC geben wird", aufbauend auf den früheren Kommentaren, dass sie Ideen erkundeten, wie man das Spiel weiterentwickeln könnte. Dieser DLC wird jedoch nicht kostenlos sein, da McMillen anmerkt, dass "es viel Arbeit / Leute erfordern wird".

Hast du schon Mewgenics gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension.