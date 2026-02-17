Mewgenics setzt seinen kometenhaften Aufstieg fort, überholt Hades II auf Steam

HQ

Mewgenics, das lang erwartete nächste Spiel des Schöpfers von Binding of Isaac, dominiert seit seiner Veröffentlichung vor einer Woche Steam. Das Spiel kam in gewisser Weise wie Hollow Knight: Silksong heraus. Im Vorfeld des Starts gab es kaum Aufsehen, aber sobald es draußen war, strömten die Leute in Scharen dorthin.

Nachdem das Spiel bereits sein Budget wiederhergestellt und Hunderttausende Exemplare in weniger als zwei Tagen verkauft hat, hat Mewgenics nun etwas anderes zu feiern, denn das Spiel hat Hades II in seiner Steam-Spielerzahl überholt.

Das ist eine beachtliche Leistung, denn je nachdem, wen man fragt, ist Hades II das meistgespielte Roguelike aller Zeiten. Wir sagen, es kommt darauf an, weil direkt unter dem Beitrag, der Mewgenics ' hervorhebt, eine Erwähnung von Megabonk steht, das eine etwas höhere Spielerzahl hat. Megabonk gilt nicht als Rogulike im gleichen Sinne wie Mewgenics wie manche, aber für andere gibt das Edmund McMillens Hit dennoch einen Grund, seine Spielerschaft noch weiter zu vergrößern.