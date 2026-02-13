Mewgenics könnte DLC bekommen, aber die Entwickler haben noch nicht mit etwas angefangen

HQ

Angesichts des enormen Erfolgs von Mewgenics bisher, bei dem das Spiel in wenigen Stunden sein Produktionsbudget wieder einholte und in 36 Stunden eine halbe Million Exemplare verkaufte, fragt man sich vielleicht, ob das Entwicklerduo Tyler Glaiel und Edmund McMillen, Schöpfer von The Binding of Isaac, DLC zum Titel bringen wird? Vielleicht ist das die beste Antwort.

In einer Reddit-Drohung hat McMillen eine Fanfrage beantwortet, ob Mewgenics DLC bekommen wird. Der Entwickler erklärt, dass momentan nichts in aktiver Produktion ist und dass es zwar sehr wohl Realität werden könnte, es aber wahrscheinlich erst ein paar Monate dauern wird, bis überhaupt mit einem DLC begonnen wird, wobei der Zeitrahmen dann etwa ein Jahr bis zum Baustart und dem Start liegt.

McMillen erklärt: "Ich nehme an, wir fangen in ein paar Monaten mit DLC an, nachdem wir gesehen haben, was die Leute mögen und mehr sehen wollen. Wir haben eine grobe Vorstellung von etwas Kleinem, wie ein paar weitere Klassen und mehr Bereiche usw., wollen aber erst damit anfangen, wenn wir vollständig verstehen, was die Leute wirklich am Spiel mögen.

"Ich nehme an, es wird ein Jahr dauern, seit wir mit der Veröffentlichung eines DLCs beginnen.. vielleicht?"

Es ist also positiv, dass Mewgenics in Zukunft reichlich Inhalte erhalten könnte, aber es lohnt sich nicht, den Atem anzuhalten, da es noch eine Weile dauern könnte. Hast du Mewgenics gespielt und möchtest du einen DLC für das Spiel? Wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere spezielle Rezension.