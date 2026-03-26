Mewgenics ist bereits spielbar auf Nintendo Switch 2

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Als Mewgenics Anfang dieses Jahres auf dem PC debütierte und ein großer Erfolg wurde, dauerte es nicht lange, bis die Entwickler Edmund McMillen und Tyler Glaiel eine Reihe von Zukunftsplänen bestätigten, darunter spätere DLCs und auch Konsolenportierungen. Da dies Indie eine Herzensangelegenheit eines sehr kleinen Entwicklungsteams ist, haben die Ersteller nur bestätigt, dass jeder ihrer Pläne eine ganze Weile brauchen würde, bevor er Realität wird, weshalb wir bei keinem dieser Pläne den Atem angehalten haben.

Allerdings sind vielleicht die Konsolenportierungen oder zumindest die Nintendo Switch 2-Edition näher als erwartet. In einem Beitrag in den sozialen Medien hat McMillen Mewgenics auf der Nintendo Switch 2 gezeigt, und obwohl es kein direkt aufgenommenes Gameplay ist (sondern eher Schulterfilmmaterial), scheint es ziemlich gut abzuschneiden, was darauf hindeutet, dass ein Debüt viel näher sein könnte als zunächst gedacht.

Es wurde noch kein festes Datum genannt, aber das Gameplay scheint zu zeigen, dass ein Großteil der harten Arbeit geleistet ist, zumindest im Kampf – da die Benutzeroberfläche bereits skaliert zu sein scheint, die Steuerung ausschließlich für Controller-Action angepasst ist und die Leistung ebenfalls auf Niveau ist.

Vielleicht dauert es also nicht mehr lange, bis wir Mewgenics unterwegs auf Nintendos Nachfolgersystem spielen können.