Mewgenics hat sein Entwicklungsbudget in drei Stunden wieder zurückgezahlt

Angesichts des enormen Erfolgs, den The Binding of Isaac erzielte, bestand immer die Hoffnung, dass die Entwickler Tyler Glaiel und TBoI-Schöpfer Edmund McMillen auch mit dem kürzlich erschienenen Mewgenics Erfolg haben würden. Bisher scheint das passiert zu sein.

Wir sagen das, weil Glaiel sich an X gewandt hat und enthüllt hat, dass es bereits drei Stunden nach dem Release des Spiels genug Exemplare verkauft hat, um das gesamte Entwicklungsbudget wieder einzuzahlen. Das bedeutet im Grunde, dass Mewgenics in den folgenden Stunden und für die absehbare Zukunft im Grunde Geld für das kleine Indie-Produktionsteam drucken wird.

Der kommerzielle Erfolg ist auch nur ein Teil von Mewgenics ' Erfolg, denn das Spiel hat sich sowohl bei Fans als auch bei Kritikern als großer Erfolg erwiesen, wobei Steam den Titel bisher mit einer überwältigend positiven Bewertung anzeigte. Die große Frage, die wir jetzt alle beantwortet haben wollen, ist, wie viele Kopien von Mewgenics bereits verschoben wurden?