Mewgenics hat mehr als 1 Million Exemplare verkauft

Edmund McMillen und Tyler Glaiel hatten kaum Zeit zum Veröffentlichen Mewgenics, bevor das Spiel sich so gut verkaufte, dass es sein Entwicklungsbudget wieder aufgehoben hatte. Einen Tag später erfuhren wir, dass das Spiel in 36 Stunden 500.000 Einheiten verkauft hatte, und damit hörte es nicht auf.

Sehr positive Kritiken und Mundpropaganda haben dazu geführt, dass Glaiel nun enthüllt, dass Mewgenics in dieser ersten Woche seit dem Start mehr als 1 Million (oder genauer gesagt Mewllion) Exemplare verkauft hat.

Er bringt auch einige sehr kleine enttäuschende Nachrichten, da der erste Patch auf Ende dieser Woche verschoben wurde, weil er sich erkallt hat. Solche Details bei einem sehr kleinen Projekt muss man einfach lieben.