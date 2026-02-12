Mewgenics hat es geschafft, in 36 Stunden 500.000 Einheiten zu verkaufen

HQ

Für die Entwickler Tyler Glaiel und Edmund McMillen war es eine Achterbahnfahrt von ein paar Tagen, denn zuerst hob sich das Review-Embargo für Mewgenics auf und zeigte, dass die Kritiker mit dem Spiel viel Spaß hatten, dann kam der Launch und innerhalb weniger Stunden war das gesamte Entwicklungsbudget des Titels wieder eingedeckt. Und nun hat das Indie-Projekt einen sehr bewundernswerten Verkaufsmeilenstein erreicht.

Innerhalb von nur 36 Stunden wurde von Glaiel bestätigt, dass Mewgenics eine halbe Million Exemplare verkauft hat. Ja, 500.000 Einheiten an anderthalb Tagen. Das Spiel wird derzeit mit einem Launch-Rabatt verkauft, der auf £22,49 liegt, sodass wir mit etwas schneller Mathematik feststellen können, dass Mewgenics das Entwicklerduo bisher bis zu £11.245.000 eingebracht hat. Gar nicht schlecht.

