Mewgenics ' erster DLC wird "klein" sein und könnte bis "Ende nächsten Jahres" erscheinen.

Mewgenics ist gerade erst gestartet und erntet immer noch die Früchte einer astronomischen Veröffentlichung, die dazu geführt hat, dass es schnell über eine Million Einheiten verkauft, das Produktionsbudget wieder aufgebaut und zumindest Roguelike-Konkurrenten auf Steam durchdrängt.

Natürlich sind die Fans bei solch einer Resonanz gespannt, was als Nächstes für das Spiel ansteht und ob wir weitere Unterstützung für das Projekt erwarten können. Das Entwicklerteam von Tyler Glaiel und Edmund McMillen hat zuvor versprochen, dass DLCs debütieren werden und dass auch Konsolenversionen unterwegs sind, aber da es eine so kleine Indie-Crew ist, erklären sie auch, dass solche Dinge viel Zeit in Anspruch nehmen könnten.

Zu diesem Zweck sprach Glaiel kürzlich darüber, wie "aufgeregt" er war, Ideen für den ersten DLC des Spiels zu diskutieren, bevor er dann einen Folgebeitrag auf X veröffentlichte, in dem er ausdrückte, dass "DLC 1", wie er es nannte, "klein" sein wird und bald (oder so weit entfernt) erscheinen könnte, je nach deiner Einstellung) als "Ende nächsten Jahres vielleicht". Selbst mit diesem langen Zeitfenster fügt Glaiel hinzu: "Aber wer weiß das schon."

Der Grund dafür ist, dass die unmittelbare Zukunft, noch bevor die Arbeit an einem DLC überhaupt beginnen kann, dem Bug-Fixing und der Unterstützung des Grundspiels gewidmet sein wird, während die Entwickler sich um persönliche Aufgaben wie Haussuche und "Buchhaltungs-Unsinn" kümmern. Aber die Arbeit hat zumindest im Planungssinn begonnen, also gibt es das, worauf man zumindest Hoffnungen machen kann.

