Mette Frederiksen kann eine russische Beteiligung an Drohnensichtungen, die die Flughäfen von Kopenhagen und Oslo schlossen, "nicht ausschließen"

Gestern Abend erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen sind". Nun hat die dänische Ministerpräsidentin gewarnt, dass sie eine russische Beteiligung "nicht ausschließen" könne. "Ich kann nicht ausschließen, dass es Russland ist. Wir haben Drohnen über Polen gesehen, die dort nicht hätten sein sollen. Wir haben Aktivitäten in Rumänien gesehen. Wir haben Verletzungen des estnischen Luftraums gesehen. Wir haben am Wochenende Hackerangriffe auf europäische Flughäfen erlebt. Nun gibt es Drohnen in Dänemark, und es scheint, dass es auch in Oslo und Norwegen Drohnen gegeben hat. Daher kann ich nur sagen, dass es sich meiner Meinung nach um einen ernsthaften Angriff auf kritische dänische Infrastruktur handelt." In Kommentaren, über die DR berichtete, fügte sie hinzu, dass die Absicht darin bestanden haben könnte, "zu stören und Unruhe zu stiften, beunruhigt zu sein; sehen Sie, wie weit Sie gehen können, und testen Sie die Grenzen aus". Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!