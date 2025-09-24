Mette Frederiksen entschuldigt sich persönlich bei grönländischen Frauen für frühere Verhütungspraktiken

HQ

Tausende von Frauen und Mädchen im Alter von 12 Jahren wurden zwischen 1966 und 1991, dem Jahr, in dem Grönland die Autorität über sein Gesundheitssystem erhielt, unwissentlich ohne ihre Zustimmung mit Intrauterinpessaren versorgt. Heute entschuldigte sich der dänische Ministerpräsident persönlich bei den grönländischen Frauen, die von diesem jahrzehntealten Programm der unfreiwilligen Empfängnisverhütung betroffen sind, und räumte die tiefen Wunden ein, die es verursacht hat. Die Initiative, die sich an Mädchen und Frauen ohne deren Zustimmung richtete, hinterließ bleibende körperliche und seelische Narben und belastete die Beziehungen zu Grönland. In seiner Rede in Nuuk betonte Frederiksen, dass die Konfrontation mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte für den Aufbau einer faireren und gleichberechtigteren Beziehung unerlässlich sei, und die grönländische Führung begrüßte die Geste und betonte die bevorstehende Arbeit, um vergangenes Leid aufzuarbeiten, wobei die Überlebenden die Entschuldigung als einen wichtigen Schritt zur Anerkennung ihres Leids und zur Förderung des gegenseitigen Vertrauens bezeichneten.