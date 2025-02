Mette Frederiksen: Die Ukraine produziert Waffen schneller und billiger als jedes andere Land in Europa

HQ

Die Ukraine produziert Waffen in einem Tempo und einer Kosteneffizienz, die nirgendwo sonst in Europa erreicht werden, so die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz Bedenken äußerte (via Business Insider). Konkret warnte sie, dass, wenn ein Land, das aktiv Krieg führt, den Rest Europas übertreffen kann, dies ein großes Problem für die Verteidigungsindustrie der Region darstellt.

Trotz erheblicher Erhöhungen der Verteidigungsbudgets in ganz Europa bleiben bürokratische Hindernisse und eine schleppende Produktion Hürden. Frederiksen forderte die europäischen Nationen auf, einen dringenderen Ansatz zu verfolgen, Bürokratie abzubauen und mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten.

Die inländische Waffenproduktion der Ukraine ist seit der groß angelegten Invasion Russlands im Jahr 2022 sprunghaft angestiegen, wobei eine Rekordzahl von Drohnen, Artilleriegranaten und anderer militärischer Ausrüstung vom Band lief. Unterdessen debattieren europäische Beamte darüber, ob ihre derzeitigen Verteidigungsstrategien angesichts der wachsenden Bedrohungen angemessen sind. Im Moment bleibt abzuwarten, ob Europa seine Rüstungsproduktion hochfahren kann, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.