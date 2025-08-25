Metroidvania Aeterna Lucis verschiebt die Veröffentlichung auf 2026, da das Datum von Hollow Knight: Silksong bekannt gegeben wurde

HQ

Wir haben viel Zeit damit verbracht, zu raten, wie die Studios auf die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums von Grand Theft Auto VI reagieren würden, aber in den letzten Tagen scheint es, dass auch im Kalender im September 2025 ein Blaseneffekt erzeugt wurde, aufgrund der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums von Hollow Knigth: Silksong für den 4. September.

Team Cherrys Metroidvania ist das große Spiel des nächsten Monats geworden, und wir sind nur noch etwas mehr als eine Woche davon entfernt, eines der am längsten laufenden Memes in der Geschichte der Spiele zu vergessen.

Aber natürlich hat die Ankündigung der Veröffentlichung eines solchen Titels in zwei Wochen andere Studios verärgert, die sehen, dass ihr bevorstehender Titel im Wettbewerb mit Hornet schnell in Vergessenheit geraten könnte. So auch beim spanischen Studio Aeternum und seinem Titel Aeterna Lucis, der ebenfalls für September geplant war und nun 2026 in die Kinos kommen wird.

In einem Brief an seine Follower in den sozialen Medien räumt das Studio ein, dass ihr Spiel (ein weiteres Metroidvania, das stark von Hollow Knight beeinflusst ist) keine Chance gegen die Fortsetzung von Team Cherry haben würde. Aber weit davon entfernt, wirklich verletzt zu sein, loben die Macher von Aeterna Noctis die Arbeit von Team Cherry und den Aufstieg des Metroidvania-Genres. Die vollständige Erklärung finden Sie unten.

"Liebe Community,

Wie Sie wissen, arbeiten wir seit mehr als vier Jahren an Aeterna Lucis, unserem bisher ehrgeizigsten Projekt. Ein Titel, der uns sehr viel bedeutet und die größte Anstrengung des gesamten Teams von Aeternum Game Studios darstellt.

Ursprünglich wollten wir es im September dieses Jahres veröffentlichen, aber nach der Nachricht von der Veröffentlichung von Silksong sind wir uns bewusst, dass unser Spiel nicht die Sichtbarkeit haben würde, die es verdient. Mit einem Phänomen dieser Größenordnung zu konkurrieren, wäre nicht nur unfair gegenüber den Bemühungen unseres Teams, sondern auch gegenüber Ihnen, der Community, die erwartet, es unter den bestmöglichen Bedingungen zu erleben.

Darüber hinaus verfügen wir noch nicht über alle notwendigen Entwicklungskits, um einen Launch auf allen Plattformen der nächsten Generation zu gleichen Bedingungen zu gewährleisten. Um transparent zu sein, glauben wir, dass es im besten Interesse aller ist, einen Schritt zurückzutreten und Ihnen Aeterna Lucis im am besten geeigneten Fenster anzubieten.

Daher haben wir die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, den Start auf 2026 zu verschieben.

Das Spiel ist bereits fertig und wir werden diese zusätzliche Zeit nutzen, um es weiter zu verfeinern, jedes Detail zu verfeinern und sicherzustellen, dass es das perfekte Erlebnis ist, das unsere Community verdient.

Wir wissen, dass dieser Wandel viele unserer Strategien durcheinanderbringt, aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit Ihrer Unterstützung diese große Herausforderung meistern können.

Wir möchten uns auch bei Team Cherry bedanken. Wir brauchen ihnen kein Glück zu wünschen, denn wir wissen, dass Silksong ein Erfolg und ein Meisterwerk wird. Anstatt Rivalität zu empfinden, empfinden wir Dankbarkeit: Dank ihnen ist das Metroidvania-Genre lebendiger denn je und in der Tat waren sie eine der großen Inspirationen, die uns dazu gebracht haben, das ewige Noctis und die ganze Saga, die auf dem Weg ist, zu erschaffen.

Danke, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten. 2026 wird ein besonderes Jahr und wir freuen uns darauf, es gemeinsam mit Ihnen zu erleben.

Mit all unserer Liebe,

Das Team der Aeternum Game Studios"

Glücklicherweise bedeutet das auch, dass das Studio die Gelegenheit nutzen kann, uns bei seiner Veröffentlichung im nächsten Jahr einen noch ausgefeilteren Titel zu bringen.

Aeterna Lucis war aber nicht der einzige, der betroffen war. Ein weiteres Indie-Studio, Panik Arcade, hat in einem deutlich entspannteren Ton bekannt gegeben, dass sein Spielautomaten-Roguelite Clover Pit "Wegen Silksong, natürlich (lmao)"" verschoben wurde.

Was haltet ihr von dem Erdbeben in Hollow Knight: Silksong?