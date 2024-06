Metroid, Zelda und Perfect Dark erscheinen für Switch Online

HQ

Unter den vielen Überraschungen, die Nintendo heute zu bieten hatte, finden wir auch einige neue Leckerbissen für alle Abonnenten des Nintendo Switch Online-Erweiterungspakets in Form von vier Neuzugängen.

Diese sind:

• Zelda: Link's Awakening & Four Swords

• Metroid: Zero Mission

• Turok: Dinosaurierjäger

• Perfektes Dunkel

Während Sie vielleicht denken, dass dies beeindruckend und schön aussieht, wird es tatsächlich noch besser, denn genau wie bei der Aufnahme von GoldenEye 007 in den Abonnementdienst unterstützt Perfect Dark den Online-Multiplayer. Mit anderen Worten: Es ist endlich an der Zeit, herauszufinden, wer in diesem Nintendo 64-Klassiker der beste Agent in Rares entzückendem Universum ist.