Metroid Prime Remastered im Vergleich zum Original

HQ

Wir gehen davon aus, dass nur wenige von euch erwartet haben, dass wir dieses Wochenende damit verbringen würden, einen der größten Action-Titel aller Zeiten in einer remasterten Version zu spielen, die man fast als richtiges Remake bezeichnen könnte.

Wir sprechen natürlich über Metroid Prime Remastered, das während der Nintendo Direct, die am späten Mittwoch dieser Woche ausgestrahlt wurde, einen "Schattentropfen" erhielt. Wie sehr wurde diese Version im Vergleich zum Original verbessert? Nun, warum lassen Sie sich das nicht von GameXplain zeigen?

Sie haben ein Vergleichsvideo veröffentlicht, in dem Sie mehrere Sequenzen von Metroid Prime (dem Gamecube-Original) Seite an Seite mit dem gleichen in Metroid Prime Remastered sehen können. Sagen wir einfach, es ist beeindruckend, überprüfen Sie es selbst unten. Wir haben in Kürze eine Rezension des Spiels, in der wir unsere Meinung zu dem aktualisierten Klassiker teilen werden.