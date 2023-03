Metroid Prime Remastered hätte letzte Woche fast Hogwarts Legacy als Top-Boxspiel Großbritanniens geschlagen

HQ

Viele würden argumentieren, dass die größte neue Spielveröffentlichung der letzten Woche Team Ninja's Wo Long: Fallen Dynasty war, aber die Verkaufsdaten für Box-Spiele für Großbritannien würden etwas anderes sagen.

Weil es gezeigt wird, dass Hogwarts Legacy immer noch das Top-Boxspiel der Woche ist, da der Avalanche-Titel den Platz behalten hat, den er seit der Veröffentlichung des Spiels vor fast einem Monat innehat. Es hat sich jedoch nur knapp gehalten, da die Nummer zwei auf der Liste jetzt tatsächlich Metroid Prime Remastered ist, das nach seiner digitalen Veröffentlichung vor ein paar Wochen als physischer Titel auf die Bühne gestürmt ist.

Gamesindustry.biz berichtet, dass Metroid gegen Hogwarts um insgesamt rund 1.000 Einheiten verloren hat, was bedeutet, dass es sehr, sehr nahe daran war, die Nummer eins der physischen Verkaufsplätze zu sein. Dieser Erfolg hat es auch zum viertgrößten physischen Metroid-Spielstart aller Zeiten gemacht, wobei die Verkäufe nur um 45% gegenüber dem des Originals im Jahr 2002 zurückgingen.

Was das neue Wo Long: Fallen Dynasty betrifft, so schaffte es das Spiel auf den achten Platz in der Gesamtwertung, wobei 96% seiner physischen Verkäufe auf PlayStation entfielen - wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass das Spiel auf Game Pass debütierte und somit die physischen Verkäufe von Xbox beeinflusste.

Der andere neue Start für die Woche, Scars Above, kam auf Platz 22.

Nach Hogwarts und Metroid bestanden die Top Ten (in absteigender Reihenfolge) aus FIFA 23, God of War: Ragnarök, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Call of Duty: Modern Warfare II, Wo Long: Fallen Dynasty, Minecraft auf Switch und Grand Theft Auto V.