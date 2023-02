Metroid Prime Remastered angekündigt - veröffentlicht heute (!)

Obwohl in den letzten Jahren Gerüchte kursierten, hatten viele von uns Metroid-Fans aufgehört zu hoffen, dass wir inzwischen ein Remake des klassischen Prime-Debüts der Serie sehen würden. Glücklicherweise wurde dieser Pessimismus während der gerade zu Ende gegangenen Nintendo Direct zerschlagen, als Metroid Prime Remastered angekündigt wurde.

Wie zu erwarten, handelt es sich um eine ausgefeilte Ausgabe des klassischen Gamecube-Meisterwerks. Mit aktualisierten Grafiken sehen Samus Aran und Tallon VI besser aus als je zuvor, während sie scheinbar viel von der Haptik und Mystik des Originals beibehalten. Dann, als ob das nicht genug gute Nachrichten wären, kündigte Nintendo im gleichen Atemzug an, dass diese neue Ausgabe für Nintendo Switch später heute (wahrscheinlich über Nacht oder am frühen Morgen) erscheinen wird, also ein sogenannter "Shadow Drop", bei dem sie so ziemlich gleichzeitig ankündigen und starten, genau wie Microsoft mit Hi-Fi Rush vor zwei Wochen.

Also... Stornieren Sie alle Pläne, die Sie morgen haben, und machen Sie sich bereit, eines der besten Action-Abenteuer der Nintendo-, Gamecube-Ära und der Welt aller Zeiten erneut zu besuchen. Zumindest werden wir das tun.

Beachten Sie, dass die digitale Version des Spiels heute veröffentlicht wird, aber die physische Edition erst am 22. Februar erscheint. Seht euch den Trailer unten an!