Obwohl Metroid Prime 4: Beyond überwiegend positive Bewertungen erhielt, waren sie dennoch etwas gemischter als erwartet, und viele Fans äußerten ihre Enttäuschung in den sozialen Medien. Wir wissen nicht, ob es eine Verbindung zu den heutigen Nachrichten gibt, aber der Produzent des Spiels hat nun angekündigt, Nintendo zu verlassen.

Wir sprechen hier von dem erfahrenen Kensuke Tanabe, der 1986 bei Nintendo anfing und 40 Jahre bei der legendären Kyoto-Firma arbeitete. Dort arbeitete er an Super Mario Bros. 2 (oder Yume Kôjô: Doki Doki Panic, wie es in Japan genannt wurde) und The Legend of Zelda: A Link to the Past, neben anderen Titeln, war aber auch an den Donkey Kong Country- und Metroid Prime-Serien beteiligt.

Metroid Prime 4: Beyond wird sein letzter Titel bei Nintendo sein, und da er in ein paar Tagen 63 Jahre alt wird, könnte man vermuten, dass er einfach das Gefühl hat, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, sich zu verabschieden. Hier ist, was er selbst in einem Interview mit dem Nintendo Dream Magazin (über Weibo, übersetzt mit Bing AI) zu diesem Thema sagte:

"Es sind vierzig Jahre vergangen, seit ich bei Nintendo angefangen habe. Metroid Prime 4 wird mein letztes Spiel sein, das ich bei Nintendo entwickelt habe. Aber wir haben nicht bewusst versucht, etwas 'Besonderes' zu erschaffen. Stattdessen haben wir uneingeschränkt mit Retro Studios zusammengearbeitet, wie wir es bei allen Nintendo-Spielen getan haben, mit dem Ziel, ein fesselndes und einzigartiges Erlebnis für Spieler jeden Alters und jeder Vorlieben zu bieten. Wenn es bei denen, die es spielen, einen bleibenden Eindruck hinterlässt, wäre ich sehr dankbar. Und für diejenigen, die es noch nicht erlebt haben, bitte ich euch, den unbekannten Planeten Viewros durch Samus' Augen zu erleben."

Tanabe wird nun durch seine engste Kollegin Risa Tabata ersetzt, die an der Entwicklung früherer Teile der Metroid Prime-Reihe beteiligt war. Wir wünschen sowohl ihr als auch Tanabe viel Glück und sprechen Letzterer unseren Dank für die wunderbare Unterhaltung aus.