Metroid Prime 5 befindet sich nicht in Entwicklung; Tanabe hofft, dass Tabata den Sylux-Arc vollendet

HQ

Kensuke Tanabes Abschied als erfahrener transozeanischer Produzent von Nintendo ist nicht die einzige Nachricht, die aus dem Interview mit dem Metroid Prime 4: Beyond Team hervorgeht, das in der Märzausgabe des japanischen Magazins Nintendo Dream (gestern veröffentlicht) vorgestellt wurde. Der umfangreiche Artikel bietet, wie zu erwarten, auch neue Details zur schwierigen Entwicklung des Spiels, bis Retro Studios ihn umgesetzt hat, von denen einige mit früheren Spekulationen und Annahmen übereinstimmen, andere die Wahrheit offenbaren.

Vielleicht ist die wichtigste Tatsache für Fans heute, dass Metroid Prime 5 zwar noch nicht entwickelt oder geplant ist, Beyond aber als Teil eines größeren Handlungsbogens für Sylux konzipiert wurde, der in Zukunft weitere Teile aufnehmen könnte, vielleicht einschließlich einer zweiten Trilogie.

Tanabe, der nicht mehr an seiner Lieblingsserie beteiligt sein wird, hofft, dass seine Nachfolgerin, Risa Tabata, diese Geschichten mit Retro Studios fertigstellen kann, wodurch die Tür für den FPA-Zweig offen bleibt. Obwohl einige Insider oder Leaker wie "Nash Weedle" vermuteten, dass Metroid Prime 5 bereits parallel mit der Entwicklung begonnen hatte (etwas, das angesichts der Struktur des Studios in der letzten Phase von Beyond oder Nintendos Tradition mit diesem und anderen Franchises ohnehin schon undenkbar war), macht dieses Interview deutlich, dass dem nicht so war, und dass eine Übergangsphase zwischen den Produzenten und natürlich Nintendos Zustimmung zu einem hypothetischen fünften Teil notwendig sein wird – etwas, das die Fans angesichts des relativen Erfolgs des vierten Teils wollen und sogar erwarten.

Samus Aran hat endlich ihre vierte Prime-Mission erfüllt.

Die Sylux-Saga: Die unerzählten Geschichten des Jägers in Metroid Prime... 5?

Bezüglich der Geschichten, die mit dem Kopfgeldjäger Sylux, dem Bösewicht des neuesten Teils, verbunden sind, erklärt Tanabe, ein Filmfan, zunächst, dass er mit dem Ende von Metroid Prime 4: Beyond im entscheidenden Moment absichtlich Zögern oder Konflikt erzeugen wollte, bevor er den Knopf zum Beenden des Spiels drückt. Diejenigen von euch, die auf der Switch oder Switch 2 gespielt haben, wissen bereits, worauf und wann er sich bezieht, und Tanabe versichert uns, dass er etwas Ähnliches bereits im kürzlich restaurierten The Legend of Zelda: Link's Awakening versucht hat und dass er Filme mit Finalen bevorzugt, die Spuren hinterlassen, statt Happy Ends. Dennoch erwartete er mögliche negative Reaktionen auf dieses spaltende Ende.

Der japanische Entwickler wusste schon seit einiger Zeit, dass Beyond sein letztes Metroid sein und damit seine letzte Chance sein würde, die Figur Sylux zu erforschen. [Spoiler] Daher wäre MP4 der erste Teil der "Sylux-Saga", die dennoch ohne den abtrünnigen Soldaten weitergehen könnte, obwohl Tanabe seinen Kampf mit Samus am Ende des Spiels nicht als beendet betrachtet. Die Geschichte reicht natürlich bis zur Konzeption von Metroid Prime Hunters (2006) zurück:

"Als wir Metroid Prime Hunters entwickelten, erstellten die Spieldesigner von NST, dem damaligen Entwicklungsstudio, komplette Geschichten für alle Jäger, die im Spiel auftauchten. Dazu gehörte auch das Szenario, in dem Sylux 'Groll gegen Samus und die Galaktische Föderation hegt'. Damals wollte ich das Metroid-Prime-Universum weiter ausbauen und in Zukunft verschiedene Spin-off-Werke schaffen. Also, obwohl ich dachte, er hätte vielleicht schon seine eigenen Hintergrundinformationen, bat ich sie, die Details 'noch nicht zu finalisieren'. Während ich die Grundlagen für Metroid Prime 3 und das 100%-Ende von Metroid Prime: Federation Force legte, dachte ich immer wieder: 'Eines Tages will ich ein Spiel über die Geschichte um Samus und Sylux machen.' Danach dauerte es lange, bis ich die Gelegenheit hatte, dieses Spiel zu erschaffen."

In dieser Hinsicht, aber bereits in den letzten Jahren, wollten die Entwickler die Erzählung erweitern und die Bindung zu Samus Aran der verschiedenen Galaktischen Föderationssoldaten, die im Abenteuer durch verschiedene zusätzliche Ereignisse auftreten, stärken, aber enge Fristen führten dazu, dass diese Ereignisse letztlich gestrichen wurden.

Sylux, für viele ein schwacher Charakter/Boss.

Schlechte Designentscheidungen lassen sich nicht auf Retro Studios zurückführen

Eine weitere Bestätigung, die aus dem Interview mit Kensuke Tanabe hervorgeht, ist die Existenz eines Projekts, das zweimal neu gestartet wurde und auf umstrittenen Designentscheidungen basierte, die Nintendo nicht mehr rückgängig machen wollte. Das stimmt mit dem überein, was wir bereits wussten, nämlich dass Retro Studios Metroid Prime 4 mit Bandai Namcos Projekt als Skelett fortsetzen mussten und dass Nintendo von der offenen Welt von Metroid Prime 4: Beyond nicht überzeugt war und es sich nicht leisten konnte, erneut zurückzugehen.

In diesem Sinne hat Retro zwar die ursprünglichen Ideen weiterentwickelt und verfeinert (und eigene beigesteuert), aber es ist klar, dass Nintendo weiterhin strukturelle Aspekte wie die offene Wüstenwelt (kritisiert als zu leer) oder das Leveldesign (kritisiert, weil es zu linear ist) beibehielt, wobei die Verwendung von Sylux, das Ende oder das Vi-O-La-Motorrad sehr persönliche Entscheidungen von Tanabe selbst sind. der in den frühen Entwürfen stark von Zelda: Breath of the Wild beeinflusst wurde, wie er bereits in offiziellen Interviews bestätigte.

Weitere bereits bekannte Informationen aus den Credits des Spiels sind, dass das Entwicklungsteam mehr als 100 Mitglieder von Retro Studios in Austin, Texas (USA) und Unterstützung von Next Level Games (Vancouver, Kanada) sowie eine große Anzahl von Vertragsentwicklern und Künstlern (mehr als 300) umfasste.

Was halten Sie von diesen zusätzlichen Informationen über die Entwicklung von Metroid Prime 4: Beyond ? Glaubst du, es wird ein Metroid Prime 5 geben? Und wenn ja, in welche Richtung sollte es gehen?

Trotz aller Probleme und Kritik bleiben sowohl Technik als auch Talent bei Retro Studios, und der Betrieb scheint weiterzulaufen – und das reicht den Fans aus, um sich ein Metroid Prime 5 zu wünschen und zu hoffen.

[Quelle: Nintendo Dream Printmagazin über Weibo]