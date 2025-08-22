Metroid Prime 4 von ESRB bewertet - Erscheinungstermin könnte näher rücken

HQ

Nintendo lässt Metroid Prime 4 immer wieder vor seinen Fans baumeln wie Zuckerbrot am Spieß. Nach allerlei merkwürdigen Auftritten - darunter ein Teaser in der Londoner U-Bahn und eine Altersfreigabe in Korea - wurde das Spiel nun auch vom ESRB bewertet. Alle Zeichen deuten auf eine Veröffentlichung hin, die tatsächlich in Reichweite sein könnte.

Wie üblich schweigt sich Nintendo selbst völlig aus, aber bei einer kürzlichen Veranstaltung in Kanada, bei der das Spiel spielbar war, deuteten Berichte darauf hin, dass ein Launch tatsächlich noch vor Ende des Jahres stattfinden wird. Was jedoch die meisten Diskussionen auslöste, war die ESRB-Einstufung. Neben animiertem Blut und Gewalt wurden auch "In-Game-Käufe" aufgeführt.

Das mag besorgniserregend klingen, aber es gibt wahrscheinlich nichts, worüber man beunruhigt sein müsste. Sowohl Super Mario Bros. Wonder als auch Donkey Kong Bananza erhielten das gleiche ESRB-Etikett, boten aber keine Mikrotransaktionen nach der Veröffentlichung an. Höchstwahrscheinlich ist es einfach an Nintendo Switch Online gebunden, da der Abonnementdienst technisch gesehen als Kauf über den eShop zählt.

Sind Sie bereit für Prime 4?