Metroid Prime 4, The Legend of Zelda, Mario Party, Pokémon und Kirby erhalten aktualisierte Switch 2-Versionen

Da 2025 das Launch-Jahr für die Nintendo Switch 2 ist, erwarten wir einige Überschneidungen zwischen Titeln sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf ihrem Nachfolger, wie z. B. Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond.

Bei der heutigen Nintendo Switch 2 Direct haben wir gehört, dass einige Spiele auf die Leistungsstufe der neuen Konsole gebracht werden, darunter Kirby und das vergessene Land und Mario Party Jamboree, die beide mit ihren Nintendo Switch 2-Versionen zusätzliches Gameplay erhalten werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und sein Vorgänger Breath of the Wild sehen auf der Switch 2 ebenfalls besser aus, und wenn sie veröffentlicht werden, werden Metroid Prime 4: Beyond sowie Pokémon-Legenden: Z-A ebenfalls Leistungssteigerungen haben.

Da du deine digitalen Spiele auf Nintendo Switch 2 übertragen kannst, kannst du diese aktualisierten Spiele gegebenenfalls herunterladen und kaufen, oder du kannst die neuen Versionen digital oder physisch kaufen, wenn du sie noch nicht hast.