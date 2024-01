Metroid Prime 4 näher an der offiziellen Veröffentlichung: Unterstützendes Studio nimmt Retro in sein Portfolio auf

HQ

Wir reden schon seit mehreren (zu vielen) Jahren über die Entwicklung von Nintendos ambitioniertem Metroid Prime 4 -Projekt. Es wurde praktisch während des gesamten Lebenszyklus der Nintendo Switch produziert, da es erstmals auf der E3 2017 vorgestellt wurde. Seitdem gab es große Probleme, die das Projekt mehrmals neu starten mussten. Zuerst ohne Retro Studios, dann war Bandai Namco involviert, bevor es zu Retro zurückkehrte, das an Volumen und Ehrgeiz zunahm, bis es andere externe Studios um Hilfe bitten musste. Mehr als sechs Jahre sind zwischen dem einen und dem anderen vergangen, und obwohl Nintendo es in seinen Finanzberichten immer noch als "noch zu verkünden" aufführt, könnte die Ziellinie bereits sehr nahe sein.

Diese Woche tauchte ein Video auf dem Kanal SuperMetalDave64 auf, in dem berichtet wird, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 abgeschlossen ist und dass es auch ein unterstützendes Studio gibt, das bestätigt hat, dass es mit Retro Studios zusammenarbeitet. Next-Gen Dreams 3D ist ein Team, das sich auf die Erstellung von Trailern und Filmszenen spezialisiert hat und in der Vergangenheit für Ubisoft und Take-Two gearbeitet hat. Laut dem CEO-Portfolio des Unternehmens erscheint die Zusammenarbeit mit Retro Studios im September 2022, was darauf hindeutet, dass ein Trailer vor fast eineinhalb Jahren fertiggestellt worden sein könnte.

Vielleicht weniger geerdet, aber nicht weniger interessant, ist die andere Nachricht in Bezug auf Metroid Prime 4. Ein Tester namens Edwin Aldwell behauptet, dass er seit über 10 Monaten eine Demo des Spiels spielt und Fehler meldet. Er erwähnt sogar eine spezielle Bugfinding-Software namens Jira.

Diese beiden neuen Beweise bedeuten nicht unbedingt, dass wir eine offizielle Enthüllung von Metroid Prime 4 erhalten, aber wir können uns vorstellen, dass der Titel ein idealer Begleiter wäre, um noch in diesem Jahr eine mutmaßliche Nintendo Switch 2 auf den Markt zu bringen.

Danke, Nintendolife.