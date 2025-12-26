Metroid Prime 4 ist eine direkte Fortsetzung von Super Metroid, spielt aber in einer anderen Dimension.

HQ

Du bist doch sicher ein Nintendo-Experte. Man könnte fast mit der rechten Hand darauf wetten, dass man sich perfekt mit der gesamten Zeitlinie der The Legend of Zelda-Reihe identifizieren kann, oder? Hey, warte mal, lauf noch nicht weg...

Keine Sorge, wir wissen, dass Nintendo die Zeitlinien in ihren Spielen manchmal nicht ganz richtig hinbekommt, besonders in ihren bekanntesten Franchises. Es ist nicht so, dass es besonders relevant wäre, denn in fast allen Entwicklungen des Unternehmens hat das Gameplay über eine lange und tiefgründige Erzählung hinweg immer Vorrang gehabt. Und nun haben wir die Bestätigung, dass diese verwirrende Chronologie auch auf das Metroid-Franchise abgefärbt hat, insbesondere auf Metroid Prime 4: Beyond.

Wie wir heute früher erwähnt haben, als wir über die problematische Entwicklung von Retro Studios gesprochen haben, veröffentlichte Famitsu diese Woche ein Interview in ihrer japanischen Zeitung (das auf Famiboards übersetzt wurde), in dem Nintendo-Mitarbeiter (vermutlich der traditionelle Verbindungsmann zu Retro Studios, Produzent Kensuke Tanabe) uns ebenfalls über die offizielle Chronologie der Metroid-Reihe informieren. Der Famitsu-Interviewer fragt vorsichtig, ob Metroid Prime 4: Beyond nach den Ereignissen von Metroid: Federation Force spielt, doch das Nintendo-Team gibt eine überraschende neue Antwort:

"Es spielt nach Super Metroid und vor Metroid Fusion. Da Samus in diesem Spiel jedoch in eine andere Dimension jenseits von Zeit und Raum gesprungen ist, musst du dir in Zukunft keine Sorgen mehr um die Zeitlinie machen. Wir haben es absichtlich so eingerichtet. Wir wollten eine kostenlose und einzigartige Umgebung für Metroid Prime ermöglichen, ohne die 2D-Metroid-Reihe zu beeinträchtigen."

Da haben Sie es: "Beyond" ist eine neue Zeitaufteilung in Nintendos Spielegeschichte und gleichzeitig eine direkte Fortsetzung von Super Metroid (für viele das beste Spiel der Reihe nach Metroid Prime). Bist du zufrieden mit Nintendos Entscheidung?