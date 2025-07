Metroid Prime 4: Beyond wurde in Korea als Altersfreigabe eingestuft Das erhöht natürlich die Chancen, dass Nintendo in naher Zukunft tatsächlich ein Event geplant hat.

HQ Es gab mehrere Gerüchte, dass Nintendo einen Direct -Stream in Arbeit hat und dass er im Juli ausgestrahlt wird. Aber der Juli ist fast vorbei, so dass wir buchstäblich nur noch eine Woche Zeit haben, um dies zu tun. Aber wird es passieren? Nun gibt es zwei weitere Anzeichen dafür, denn VGC berichtet, dass ihre Quellen auch sagen, dass im Juli ein Nintendo Direct kommen wird. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist es erwähnenswert, dass Metroid Prime 4: Beyond in Südkorea gerade eine Altersfreigabe (ab 12 Jahren) erhalten hat. Altersfreigaben werden in der Regel vor der Veröffentlichung vorgenommen, was darauf hindeuten könnte, dass das Spiel nicht mehr allzu weit entfernt ist. Allerdings haben wir noch nicht einmal ein Release-Datum, daher wäre es sinnvoll, wenn es bald bekannt gegeben wird. Und ein Nintendo Direct diese Woche wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit dazu. Immer noch nur Spekulation, aber drückt die Daumen, dass Nintendo nächste Woche etwas anzukündigen hat.