Metroid Prime 4: Beyond wird im Dezember 2025 eingeführt

Wir hatten erwartet, dass wir beim heutigen Nintendo Direct vom Veröffentlichungsdatum für Metroid Prime 4: Beyond erfahren würden, da es ehrlich gesagt sehr eng wird, dass das Spiel sein Veröffentlichungsdatum 2025 in diesem Jahr noch bekannt gibt. Abgesehen von den Sorgen wurde das Ankunftsdatum für das Spiel bestätigt, und wir wissen jetzt, dass Metroid Prime 4: Beyond in ein paar Tagen im Dezember seinen großen Auftritt haben wird.

Die Bestätigung, die am 4. Dezember eintreffen sollte, gab uns auch einen neuen Blick auf das radikale Fahrrad von Samus Aran namens Vi-O-La, das nützlich sein wird, um das Land zu erkunden und schnell zu und von Orten auf dem Planeten Viewros zu gelangen.

Weitere Informationen zu Metroid Prime 4: Beyond finden Sie in unserer Vorschau von Anfang 2025.