Metroid Prime 4: Beyond wird auf der kommenden Fan Expo Canada zum Spielen verfügbar sein

HQ

Wenn ihr diesen August in Toronto seid und euch für Comics, Science-Fiction, Horror, Anime, Gaming oder Cosplay interessiert, können wir euch vielleicht einen guten Plan empfehlen. Auch in diesem Jahr findet wieder die Toronto Fan Expo Canada statt. Abgesehen von all den Aktivitäten, die sie vorbereitet haben, ist diejenige, die Gamer und Nintendo-Enthusiasten sicherlich am meisten interessieren wird, die erstmalige Teilnahme an einer Veranstaltung mit dem Publikum von Metroid Prime 4: Beyond. Und noch mehr, indem das Veröffentlichungsfenster bei 2025 gehalten wird.

Ja, sicherlich würde dies nach der Gamescom, die eine Woche früher, am 20. August, beginnt und an der Nintendo bestätigt hat, dass sie teilnehmen wird (und auf der wir erwarten, dass sie das Spiel auch vorstellen werden), weniger Aufsehen erregen. Aber wenn du aus irgendeinem Grund auf der anderen Seite des Atlantiks bist und keine Lust hast, in einen Interkontinentalflug zu steigen, um Metroid Prime 4: Beyond kurz vor seiner Veröffentlichung zu spielen, solltest du wissen, dass du hier eine gute Option hast.

Freust du dich schon auf die offizielle Ankündigung des Veröffentlichungstermins von Metroid Prime 4: Beyond? Schau dir unsere ersten Eindrücke an, als wir es vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 in Paris getestet haben.